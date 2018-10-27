Номерной знак «Москвича» Виктора Цоя выставят на торги
27 октября 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]
Внимание поклонников легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя снова, как ни странно, приковано к аукциону. В ближайшее время на торги будет выставлен номерной знак автомобиля музыканта.
Гибель Виктора Цоя, погибшего в 1990 году в автокатастрофе в возрасте 28 лет, обросла множеством мистификаций. И вот странная история – спустя 28 лет после его смерти невесть откуда начали появляться вещи, некогда принадлежавшие музыканту и считавшиеся ненаходимыми.
Так, ранее были обнаружены и проданы с торгов советский паспорт на имя Виктора Робертовича Цоя, записная книжка музыканта с номерами телефонов питерской рок-тусовки тех времен, и рукописи с черновиками песен. Но этим перечень артефактов не закончился.
Номерной знак принадлежавшего Виктору Цою автомобиля «Москвич-2141» серебристого цвета обнаружился в одном из гаражей в Юрмале при разборе гаражного хлама новым владельцем. Буквально через несколько дней у других людей обнаружилась доверенность на управление автомобилем с этим номерным знаком. Эксперты уже подтвердили подлинность этих предметов, и вероятней всего, они будут выставлены на аукцион 15 ноября, сообщает «НТВ».
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