СМИ подсчитали наследство Николая Караченцова

Народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов скончался 26 октября после продолжительной болезни. СМИ поинтересовались, какое состояние оставил наследникам любимый миллионами артист.

За свою жизнь Николай Караченцов сыграл более ста ролей в кино. Более сорока лет артист посвятил театру Ленком. Можно было бы предположить, что он был довольно состоятельным человеком. К сожалению, обстоятельства сложились так, что доходы Николая Петровича ушли на его восстановление после автомобильной аварии в 2005 году, повлекшей длительную реабилитацию.

За два года до аварии, в 2003 году, Николай Караченцов приобрел четырехкомнатную квартиру площадью 256 квадратных метров в Шведском тупике, недалеко от МХАТ им. Горького. На данный момент ее стоимость, по оценкам риэлторов, может достигать 300 миллионов рублей. Кроме того, в обстановке квартиры много антикварных предметов, также представляющих определенную ценность.

Также артисту принадлежит загородный дом в поселке Валентиновка рядом с национальным парком «Лосиный остров». Площадь участка – 50 соток. В саду с розами, липами и рябинами установлены тренажеры. Именно здесь Николай Петрович проходил длительную реабилитацию после тяжелейшей аварии. Этот объект недвижимости, с учетом знаменитого имени его владельца, риэлторы оценивают в 400 миллионов рублей.

Известно также, что Николаю Караченцову принадлежали два автомобиля, пользоваться которыми после аварии он уже не мог. Наследников у актера всего двое – супруга и сын, так что скандалов при оформлении наследства не ожидается, сообщают «Дни.ру».