Эвелина Бледанс легла в клинику и сообщила, что пережила несколько потрясений
27 октября 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Эвелина Бледанс в субботу, 27 октября, призналась, что пережила сразу несколько потрясений, после которых ей потребовалось восстановление моральных и физических сил.
Артистка на некоторое время легла в подмосковную клинику, чтобы побыть одной и находиться под присмотром специалистов. Эвелина, однако, не стала рассказывать, что именно произошло в ее жизни.
Поклонники переживают за состояние Бледанс, которая недавно перенесла процедуру ЭКО и сообщала, что все прошло удачно. Всем известно, что переживания очень опасны для будущих мам. Вероятно, одним из потрясений стала госпитализация младшего сына актрисы Семена. Сообщалось, что мальчик должен перенести операцию. Его отец, однако, сообщал, что у сына нет ничего серьезного, передает "7 Дней".
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