Почему фото Ирины Розановой и Леонида Ярмольника не понравилось поклонникам?

Актриса Ирина Розанова достаточно много времени уделяет своей работе и забывает о правильном питании. К её любимой еде относится картошка, абсолютно в любом виде. Не секрет, что актриса всегда держит себя в хорошей форме.

Недавно размещенное фото вызвало много споров, а также удивление подписчиков. На фото актриса была вместе с Леонидом Ярмольником. Кадр явно был сделан не лучшим образом, так как многие их просто не узнали. На снимке артисты выглядят гораздо старше, с массой морщин. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.