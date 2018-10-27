Почему фото Ирины Розановой и Леонида Ярмольника не понравилось поклонникам?
27 октября 2018, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Ирина Розанова достаточно много времени уделяет своей работе и забывает о правильном питании. К её любимой еде относится картошка, абсолютно в любом виде. Не секрет, что актриса всегда держит себя в хорошей форме.
Недавно размещенное фото вызвало много споров, а также удивление подписчиков. На фото актриса была вместе с Леонидом Ярмольником. Кадр явно был сделан не лучшим образом, так как многие их просто не узнали. На снимке артисты выглядят гораздо старше, с массой морщин. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.
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