Наставники шоу "Голос" едва не поссорились из-за конкурсанта
27 октября 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне наставники шоу "Голос" едва не переругались между собой из-за одного участника. Члены жюри начали обсуждать выступление конкурсанта и слишком активно "заманивать" его в свою команду.
Каждый пытался уговорить артиста выбрать его команду. В какой-то момент ситуация из безобидной перепалки практически превратилась в ссору. Ани Лорак не давали вставить ни слова, хотя она несколько раз пыталась похвалить конкурсанта. В какой-то момент певица обиделась на своих коллег, которые вечно ее перебивали, и заявила, что они "не в себе".
Сам участник шоу лишь улыбался, глядя на спор знаменитых артистов. В итоге он выбрал команду Сергея Шнурова, положив конец конфликту.
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