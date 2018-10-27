Любовь Успенская шокировала суммой, которую она потратила на лечение дочери

Певица Любовь Успенская шокировала поклонников, назвав сумму, которую она потратила на лечение дочери Татьяны. В начале осени девушка упала с велосипеда и получила довольно серьезные травмы.

В результате случившегося Татьяна сломала челюсть в двух местах, а также потеряла пять зубов. После инцидента ей была проведена экстренная операция в Коста-Рике, после чего дочь Успенской отправилась на еще одно хирургическое вмешательство в Швейцарию. Лишь недавно она приехала назад в Россию.

Как сообщает "7 Дней", артистка уже заплатила за лечение и восстановление дочери около семи миллионов рублей, однако врачам придется наблюдать за состоянием Татьяны еще не менее года. Любовь Успенская подчеркнула, что для нее сейчас самое главное, чтобы ее любимая дочка выздоровела, а суммы не имеют значения.