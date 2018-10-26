Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройных ног и изящной талии

Топ-модель Наоми Кэмпбелл поделилась, как в 48 лет она сохранила стройную точеную фигуру и на подиуме не уступает юным девушкам. Черная Пантера тренирует свое тело и продемонстрировала упражнения для ног и пресса. Видео из тренажерного зала Наоми Кэмпбелл опубликовала в соцсети Instagram.

Поклонники супермодели отметили, как легко женщина выполняет сложные упражнения с утяжелителями. Чтобы оценили ее тренировки, Кэмбелл выкладывает фото в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)1 Авг 2018 в 8:08 PDT

Наоми написали массу комплиментов: "Богиня", "Да, твое тело совершенно, продолжай в том же духе", - сообщает teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)24 Окт 2018 в 12:00 PDT

Напомним, у супермодели был умопомрачительный роман с одним из российских олигархов. Он был постарше Черной Пантеры. После расставания с российским богачом Наоми Кэмпбелл встречалась 35-летним рэпером Скептой. А сейчас ее парню - музыканту Визкиду - 28 лет.