Певица Глюкоза потрясла сеть, опубликовав фото из спальни

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, потрясла сеть, опубликовав фото с мужем из спальни.

Наталья Ионова и Александр Чистяков женаты более 10 лет, воспитывают двух дочек.

Глюкоза и ее муж, судя по фото полуголого мужчины, активно работают над своим телом. Наталья частенько выкладывает свои фото, демонстрирующие стройную, подтянутую, спортивную фигуру. Муж певицы не уступает ей. На фото видно только его спина, но, заметно, животика у него нет.

Наталья смело выложила в Инстаграм свое фото в одном белье и мужа, нижняя часть тела которого обернута полотенцем. Супруги путешествуют в Италии, в Венеции.

Многим подписчикам не понравились такие фото: "О Боже... мама двоих детей... и все время в трусах..."