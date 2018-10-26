Известная актриса раскрыла дату родов

Актриса Елизавета Боярская носит под сердцем второго ребенка, и раскрыла дату появления на свет малыша. Пара Лиза Боярская и Максим Матвеев станут родителями до Нового года. Они уже знают пол будущего ребенка. Ждут сына. Старший сын Елизаветы и Максима догадался, что у мамы в животике малыш и ждет братика.

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По признанию Боярской, она не хочет останавливаться на этом. Возможно, родит еще детей.

К счастью, у Лизы есть родители, которые готовы помогать с внуками. После рождения второго ребенка Боярская в декретном отпуске не задержится. Первое время после родов, примерно месяц, она сама понянчит ребенка, а потом подключит бабушку и дедушку, и сама вернется к работе. Актриса предполагает, что когда сыновья подрастут, она будет брать их с собой на работу.

Рожать детей Лиза Боярская готова, потому что ее муж - идеальный отец, - сообщает ОК. Матвеев спокойно остается с сыном и занимается с Андреем часами.