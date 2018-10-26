Перенесшие рак Сенчукова и Рыбин обратились к поклонникам из Италии
26 октября 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова, которым онкологи диагностировали рак, обратились к поклонникам из Италии. "Мы с Натальй, конечно, намучились, но посчитали нужным вам все рассказать", - начали обращение Виктор и Наташа.
Супруги недавно в программе Леры Кудрявцевой публично назвали свой диагноз - базальноклеточный рак кожи. И поделились мнением, почему у них появилась онкология. Рыбин и Сенчукова прошли курс лечения.
Поклонники пары переживают за своих кумиров. 25 октября у Натальи был день рождения. Рыбин устроил любимой жене праздник, они улетели в Италию. Пара обратилась к поклонникам из Флоренции и из Пизы. Певцы поблагодарили людей за поддержку.
"Класская пара, крепкая семья! Наталья и Виктор, не бойтесь ничего, живите и наслаждайтесь жизнью! Все будет хорошо!!", - считают люди, подписавшиеся на Наталью Сенчукову в Instagram. "Здравствуйте, когда рядом надежный человек, ничего не страшно и все проблемы можно пережить", - пишут в комментарии.
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