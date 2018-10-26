Шепелев рассказал, о чем тайно поговорил с Караченцовым

Дмитрий Шепелев взял интервью у Николая Караченцова прошедшим летом в Израиле и после смерти актера решил рассказать о тайной беседе, состоявшейся у них при выключенных камерах и микрофонах.

Дмитрий тогда спросил у Николая Петровича, почему он продолжает появляться на публике, не смущаясь ведет открытую жизнь, несмотря на критику и упреки. Караченцов тогда ему кратко ответил: "Жить хочу".

Сегодня утром стало известно, что Николай Караченцов ушел из жизни в возрасте 73 лет после долгой болезни. Супруга Николая Караченцова рассказала о последних днях жизни легендарного артиста.