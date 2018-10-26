Супруга Александра Овечкина оказалась под капельницей

Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина накануне оказалась под капельницей. Согласно последней информации, молодая женщина, в августе подарившая мужу сына Сергея, недавно заболела.

Анастасия в настоящий момент является кормящей мамой, поэтому не может принимать жаропонижающие препараты, а также антибиотики. Именно поэтому жена спортсмена приняла решение использовать капельницу и пить витамины, передает "7 Дней".

На видеозаписи, которую женщина опубликовала на своей страничке в социальной сети, можно увидеть, что она находится в процедурном кабинете. Подписчики желают Анастасии скорейшего выздоровления, поскольку она должна как можно скорее вернуться "в строй" и ухаживать за сыном.