Звездные друзья и коллеги соболезнуют семье Караченцова

Коллеги и друзья Николая Караченцова, скончавшегося сегодня, 26 октября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, выражают соболезнования и слова поддержки семье артиста.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался сегодня утром. Эту горестную новость сообщил сын актера. Позже супруга Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, подтвердила это печальное известие. Он до последнего момента сохранял бодрость духа и надеялся отпраздновать свое 74-летие. Но не дожил до него всего один день.

Алла Пугачева, Игорь Николаев, Максим Виторган и многие-многие другие артисты, звезды, друзья и коллеги Николая Петровича скорбят о его смерти и желают сил и мужества его близким перед лицом этой огромной утраты.

«Год назад Коля подарил мне свою книгу «Я не ушел», а сегодня все-таки ушел… А автограф на книге он написал сам. Мне писали сомневающиеся: в его состоянии он не мог сам написать. А он смог! Он многое мог… Прощай, Коля!», - эмоционально и трогательно написал Игорь Николаев.

Церемония прощания с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в театре Ленком, где актер служил более сорока лет, пишет «Телепрограмма».