Шаляпин не собирается забирать отца из психбольницы

Отец Прохора Шаляпина находится в психиатрической лечебнице уже 23 года. Попал туда после того, как будучи пьяным подрался с милиционером в штатском и нанес ему ножевое ранение.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали героями передачи "Прямой эфир", где всплыли сведения о состоянии отца Прохора. Певец уже познакомил Виталину с мамой Еленой Колесниковой, а недавно отправился вместе с ней и на свою родину в Волгоград. Там артист навестил своего отца Андрея Захарченко. Прохор утверждает, что его бабушка с дедушкой души не чаяли в собственном сыне и потому, используя связи, подделали справку о его психическом состоянии, чтобы смягчить приговор.

Мужчину могут отправить домой, но для этого Прохор должен стать его опекуном, что он делать не хочет. "Если ты что-то сделаешь, то мне дадут условное, и я лишаюсь выезда за границу, для меня это смерть", - пояснил артист.