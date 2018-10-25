Шаляпин не собирается забирать отца из психбольницы
25 октября 2018, 23:07 [ «Аргументы Недели» ]
Отец Прохора Шаляпина находится в психиатрической лечебнице уже 23 года. Попал туда после того, как будучи пьяным подрался с милиционером в штатском и нанес ему ножевое ранение.
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская стали героями передачи "Прямой эфир", где всплыли сведения о состоянии отца Прохора. Певец уже познакомил Виталину с мамой Еленой Колесниковой, а недавно отправился вместе с ней и на свою родину в Волгоград. Там артист навестил своего отца Андрея Захарченко. Прохор утверждает, что его бабушка с дедушкой души не чаяли в собственном сыне и потому, используя связи, подделали справку о его психическом состоянии, чтобы смягчить приговор.
Мужчину могут отправить домой, но для этого Прохор должен стать его опекуном, что он делать не хочет. "Если ты что-то сделаешь, то мне дадут условное, и я лишаюсь выезда за границу, для меня это смерть", - пояснил артист.
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