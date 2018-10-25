Энрике Иглесиас рассказал, что у них бывает с Анной Курниковой на завтрак

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова состоят в романтических отношениях 17 лет. В этом году в жизни пары произошло радостное событие. 43-летний Иглесиас и 37-летняя Анна Курниковой стали родителями сразу двоих детей. У пары родились близнецы - сын Николас и дочь Люси.

О своей счастливой личной жизни с Анной артист очень откровенно рассказал в телешоу Lorraine.

По признанию Энрике Иглесиаса, сейчас они с Анной необычайно страстны друг к другу. Певец дал честное слово, что каждое утро на завтрак они с любимой женщиной занимаются любовью.

Как отметил Иглесиас, у них с Анной, как у каждой пары, бывают свои взлеты и падения, но так часто, как в последнее время, страсти у них не было давно.

Певец не скрыл, что до сих пор не женился на российской спортсменке. Но в будущем они оформят отношения официально. Артист опубликовал видео с малышами Николасом и Люси.