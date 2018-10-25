Муж Елены Летучей не платит алименты на двоих маленьких сыновей?

Муж Елены Летучей Юрий Анашенков не платит алименты на двоих маленьких сыновей. О женщине, интересы которой будет отстаивать, рассказала владелица юридической фирмы Екатерина Гордон. Катя сама переживала развод, и знает, что такое растить детей по личному опыту.

Оказывается, неплательщиками алиментов могут быть и состоятельные мужчины. Бывшая супруга мужа популярной телеведущей Елены Летучей блогер Асмик Вайе Рейтор обратилась за помощью к Гордон, о чем Екатерина сообщила в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)24 Окт 2018 в 8:38 PDT

Асмик Вайе Рейтор и Юрий Анашенков расстались задолго до того, как в жизни мужчины появилась теледива. Слухи о том, что Летучая разбила семью - опровергнуты. Но то, что в суд подан иск о взыскании алиментов с супруга Елены Летучей - Катя Гордон подтвердила.

"За 2015-2018 год было несколько раз перечислено 10 тысяч рублей его щедрой супругой Еленой Летучей, и периодически один раз в 3-4 месяца им также по 10 тысяч руб", - рассказывает Гордон.

"Зачем Летучую сюда приплетать? Это ж не ее ребёнок, пусть родители разбираются между собой", - считают подписчики Кати Гордон в Инстраграм.