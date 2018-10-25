В сети попали фото с вечеринки по случаю юбилея Паулины Андреевой

В социальные сети попали фотографии с вечеринки по случаю юбилея актрисы театра и кино Паулины Андреевой. Андреевой исполнилось 30 лет. На вечеринку в честь дня рождения актрисы были приглашены ее родные люди, друзья и известные коллеги. Они и устроили "утечку" фото. В сети обсуждают фигуру Светланы Бондарчук в бикини

Фото с именинницей выложила в Инстаграм Тата Мамиашвили. Сын возлюбленного Паулины Андреевой кинорежиссера Федора Бондарчука Сергей женат на Тате. У дедушки Федора растут две внучки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik)24 Окт 2018 в 6:33 PDT

Муж Таты Сергей Бондарчук опубликовал фото с исхудавшим папой. Вероятно, они от души наговорились на вечеринке. Все заметили, как сильно похудел Федор Сергеевич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @seregabondar23 Окт 2018 в 5:30 PDT

Актриса Анна Чиповская выложила фото с Данилом Козловским и еще раз поздравила Паулину с днем рождения.

"Спасибо за отличную вечеринку и с днём рождения ещё раз", - написала Аня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)23 Окт 2018 в 12:44 PDT

Судя по фото, вечеринка удалась, было весело.