В сети попали фото с вечеринки по случаю юбилея Паулины Андреевой
25 октября 2018, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]
В социальные сети попали фотографии с вечеринки по случаю юбилея актрисы театра и кино Паулины Андреевой. Андреевой исполнилось 30 лет. На вечеринку в честь дня рождения актрисы были приглашены ее родные люди, друзья и известные коллеги. Они и устроили "утечку" фото.
Фото с именинницей выложила в Инстаграм Тата Мамиашвили. Сын возлюбленного Паулины Андреевой кинорежиссера Федора Бондарчука Сергей женат на Тате. У дедушки Федора растут две внучки.
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Муж Таты Сергей Бондарчук опубликовал фото с исхудавшим папой. Вероятно, они от души наговорились на вечеринке. Все заметили, как сильно похудел Федор Сергеевич.
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Актриса Анна Чиповская выложила фото с Данилом Козловским и еще раз поздравила Паулину с днем рождения.
"Спасибо за отличную вечеринку и с днём рождения ещё раз", - написала Аня.
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Судя по фото, вечеринка удалась, было весело.
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