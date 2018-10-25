Джастину Тимберлейку запрещено петь

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил об отмене концерта на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Как сообщил Джастин в Instagram, врачи запретили ему петь.

У исполнителя сильно повреждены голосовые связки. Тимберлейк решил перенести свое выступление на 31 января — в свой день рождения. В комментариях поклонники желают ему скорого выздоровления и просят его заняться восстановлением своей энергетики.