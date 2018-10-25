Джастину Тимберлейку запрещено петь
25 октября 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил об отмене концерта на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Как сообщил Джастин в Instagram, врачи запретили ему петь.
У исполнителя сильно повреждены голосовые связки. Тимберлейк решил перенести свое выступление на 31 января — в свой день рождения. В комментариях поклонники желают ему скорого выздоровления и просят его заняться восстановлением своей энергетики.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес