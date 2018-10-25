Первая красавица России рассказала, что ей нравится в мужчинах
25 октября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Победительница конкурса красоты "Мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина, которая представит нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная — 2018" дала интервью на пресс-конференции, посвященной конкурсу, в котором примут участие девушки из разных стран мира.
Финал конкурса "Мисс Вселенная — 2018" пройдет 16 декабря в Бангкоке (Таиланд). Первая красавица России рассказала, что ей нравится в мужчинах, - сообщает РИА Новости. "В мужчинах я ценю ум, доброту и честность", — сказала россиянка. "Буду представлять нашу любимую страну на конкурсе Мисс Вселенная 2018", - сообщила четыре дня назад Юлия.
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Якутянка Наталья Строева - "Вице-мисс Россия — 2018" - представит Россию на конкурсе красоты "Мисс мира". "8 ноября - Улетаю в Китай, на остров Хайнань", - сообщила Наталья в Инстаграм. Финал конкурса "Мисс Мира — 2018" пройдет 8 декабря на китайском острове.
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