Медики давали Светлане Лободе 3 минуты на принятие решения об операции
Певица перенесла серьезную операцию на почках
25 октября 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Светлана Лобода перенесла серьезную операцию на почках. Артистка пришла в себя после наркоза и опубликовала в Instagram фото из больничной палаты. Еще некоторое время певица проведет в больнице.
Поклонники Светы Лободы, кто перенес такую операцию, знают, как это больно и призывают ее держаться. Артистка призналась: "Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды". По словам Светы, ей потребовалась срочная операция. "Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя", - рассказала звезда шоу-бизнеса поклонникам. Обидно артистке, что она несколько месяцев, сразу после рождения второй дочурки, работала, готовила новое шоу. "Беда всегда приходит неожиданно и меняет все.
Маленький камушек стал краеугольным", - пишет Лобода в соцсети. Света поблагодари поклонников за поддержку и уверена: "... мы еще споем!".
Запланированные на октябрь концерты Светланы Лободы переносятся на январь 2019 года. СМИ пишут, что певица Света Лобода упала в обморок во время репетиции. Ей вызвали "скорую". Медики сразу увезли артистку в больницу. По результатам обследования медики поставили диагноз "обструкция почки" и решили срочно оперировать певицу. 36-летней Лободе дали на размышление три минуты. После операции, которая была только вчера, артистке ставят капельницы и уколы.
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Напомним, у Светы Лободы недавно родилась вторая дочь. Если отец старшей девочки известен - Царь. Имя папы второй дочки певица скрывает.
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