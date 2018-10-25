Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа за $1

Американский писатель Стивен Кинг в рамках своего проекта «Долларовый малыш» продал права на экранизацию одного из своих рассказов британским подросткам из Уэльса. Съемки начнутся в декабре.

Британские студенты Blaenau Gwent Film Academy обратились к американскому писателю Стивену Кингу. Они узнали, что в рамках его проекта «Долларовый малыш» могут приобрести права на экранизацию некоторых произведений писателя за один доллар. Стивен Кинг ответил юношам из Уэльса в течение суток, и уже через несколько дней контракт стоимостью 1 доллар был подписан.

В ближайшие два месяца молодым людям предстоит написать сценарий по рассказу Стивена Кинга «Велотренажер», права на экранизацию которого они приобрели. Съемки планируется начать ближе к Новому году. Помогать подросткам в создании фильма будет уэльская кинокомпания. По условиям контракта создатели фильма не смогут получить прибыль с проката. Зато смогут показать свою картину на кинофестивалях, сообщает РБК.