Александр и Екатерина Стриженовы отмечают 31-ю годовщину свадьбы
25 октября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Александра и Екатерину Стриженовых с полным правом можно назвать одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса: супруги вместе уже более тридцати лет, и у них годовщина свадьбы.
Екатерина Стриженова опубликовала в своем инстаграме совместный снимок с мужем и подписала его: «Мы смеемся, потому что нашему браку сегодня 31 год, и мы еще друг друга не поубивали!». Поклонники звездной пары не замедлили поздравить своих любимцев с этой не круглой, но серьезной датой, и пожелать супругам счастья на долгие годы.
Поклонники часто отмечают, что Екатерина Стриженова выглядит гораздо моложе своих 50 лет. Однажды телеведущая раскрыла секреты своего моложавого вида. Она не прибегала к услугам эстетической хирургии. Поддерживать в тонусе лицо и фигуру ей помогают регулярные тренировки и правильное питание, пишет «Телепрограмма».
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