Актер из «Друзей» прокомментировал обвинения в краже пива

Американский актер, звезда популярного некогда телесериала "Друзья" Дэвид Швиммер оперативно отреагировал на слухи о том, что он якобы украл ящик пива из британского ресторана в Блэкпуле. Актера из сериала «Друзья» заподозрили в краже ящика пива‍

В своем микроблоге в Twitter артист опубликовал видеоролик, в котором Швиммер делает вид, что похищает коробку с пивом из супермаркета, пожелав правоохранителям "удачи в расследовании", пишет Свободная Пресса.

Напомним, как ранее сообщали АН, камеры видеонаблюдения в одном из британских ресторанов сняли момент кражи ящика пива мужчиной, в котором некоторые люди узнали американского актера.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR