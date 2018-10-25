Актер из «Друзей» прокомментировал обвинения в краже пива
25 октября 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Американский актер, звезда популярного некогда телесериала "Друзья" Дэвид Швиммер оперативно отреагировал на слухи о том, что он якобы украл ящик пива из британского ресторана в Блэкпуле.
В своем микроблоге в Twitter артист опубликовал видеоролик, в котором Швиммер делает вид, что похищает коробку с пивом из супермаркета, пожелав правоохранителям "удачи в расследовании", пишет Свободная Пресса.
Напомним, как ранее сообщали АН, камеры видеонаблюдения в одном из британских ресторанов сняли момент кражи ящика пива мужчиной, в котором некоторые люди узнали американского актера.
Officers, I swear it wasn't me.— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
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