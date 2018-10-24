Сын Наташи Королевой удивил певицу выбором будущей профессии

Сын украинской певицы Наташи Королевой не хочет идти по стопам звездных родителей. 16-летний Архип не собирается становиться публичным человеком, хотя его вокальные данные фанаты Наташи считают достойными. Королева оригинальным способом выразила свое отношение к депутатам Веровной Рады

Как выяснилось, Архип отдает предпочтение изучению языков. Интересно, что из всех вариантов он выбрал японский. Своими интересами отпрыск несказанно удивил звездных родителей.

Королева заверяет, что они с Тарзаном никак не помогают наследнику, а тот и сам предпочитает не уточнять, кто его родители.