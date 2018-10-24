Сын Наташи Королевой удивил певицу выбором будущей профессии
24 октября 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сын украинской певицы Наташи Королевой не хочет идти по стопам звездных родителей. 16-летний Архип не собирается становиться публичным человеком, хотя его вокальные данные фанаты Наташи считают достойными.
Как выяснилось, Архип отдает предпочтение изучению языков. Интересно, что из всех вариантов он выбрал японский. Своими интересами отпрыск несказанно удивил звездных родителей.
Королева заверяет, что они с Тарзаном никак не помогают наследнику, а тот и сам предпочитает не уточнять, кто его родители.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес