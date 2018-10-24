В Samsung назвали слухами сообщения об иске для Ксении Собчак

Представители южнокорейской компании Samsung назвали слухами информацию об иске к российской телеведущей Ксении Собчак, а также о возможном штрафе за использование iPhone. СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone

Редактор отдела медиа газеты "Ведомости" Ксения Болецкая на своей странице в Facebbok заявила, что Собчак также отрицает иск от компании. Более того, на данный момент в картотеке арбитража нет заявления к Собчак от Samsung и представляющих компанию рекламных агентств.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Елену Кручинину, Samsung не собирается комментировать слухи.

"Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи - и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем", - заявила Кручинина.