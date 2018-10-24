В Samsung назвали слухами сообщения об иске для Ксении Собчак
24 октября 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Представители южнокорейской компании Samsung назвали слухами информацию об иске к российской телеведущей Ксении Собчак, а также о возможном штрафе за использование iPhone.
Редактор отдела медиа газеты "Ведомости" Ксения Болецкая на своей странице в Facebbok заявила, что Собчак также отрицает иск от компании. Более того, на данный момент в картотеке арбитража нет заявления к Собчак от Samsung и представляющих компанию рекламных агентств.
Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании Елену Кручинину, Samsung не собирается комментировать слухи.
"Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи - и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем", - заявила Кручинина.
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