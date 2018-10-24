СМИ сообщили об иске Samsung к Ксении Собчак за использование iPhone

Компания Samsung подала в суд на светскую львицу и кандидата в президенты России Ксению Собчак за грубое нарушение рекламного контракта. Сумма иска составляет 1,6 миллиона долларов.

Как пишут СМИ, сумма иска составляет в районе 1,6 миллиона долларов. Ксения Собчак является лицом южнокорейской компании в России и, согласно контракту, должна появляться в публичным местах с гаджетами исключительно этой марки.

Однако «блондинка в шоколаде» банально кинула своих бизнес-партнеров на деньги. Вместо того чтобы красоваться с гаджетами Samsung, Собчак просто стала прятать от камер свой новый iPhone. Это стало очевидно в эфире «Эха Москвы».