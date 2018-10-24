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Кожевникова примерила свадебное платье

24 октября 2018, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Кожевникова примерила свадебное платье
соцсети

Российская актриса и политик Мария Кожевникова показала в соцсети, как выглядит в наряде невесты, при этом состоит в законном браке и является многодетной матерью. Не все подписчики это одобрили.

Поклонники отметили, что артистка находится в прекрасной физической форме, другие решили напомнить Марии, что у нее уже есть супруг и дети. Хотя вполне очевидно, что скорее всего это реклама или какие-то киношные съемки, хотя Кожевникова подписала фото: "Выхожу замуж!!!"

 
 
 
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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)23 Окт 2018 в 9:46 PDT

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