Кожевникова примерила свадебное платье

Российская актриса и политик Мария Кожевникова показала в соцсети, как выглядит в наряде невесты, при этом состоит в законном браке и является многодетной матерью. Не все подписчики это одобрили.

Поклонники отметили, что артистка находится в прекрасной физической форме, другие решили напомнить Марии, что у нее уже есть супруг и дети. Хотя вполне очевидно, что скорее всего это реклама или какие-то киношные съемки, хотя Кожевникова подписала фото: "Выхожу замуж!!!"