Актера из сериала «Друзья» заподозрили в краже ящика пива‍

Камеры видеонаблюдения в одном из британских ресторанов сняли момент кражи ящика пива мужчиной, в котором некоторые люди узнали американского актера Дэвида Швиммера из сериала "Друзья".

Правоохранители из британского Блэкпула объявили в розыск человека, невероятно похожего на Росса из популярного некогда ситкома. Фанаты взорвались комментариями под постом полицейских.

Поклонники сериала засыпали Facebook цитатами из "Друзей" и шутками. Некоторые предположили, что на самом деле алкоголь украл не Росс, а Расс (двойник Росса Геллера в сериале).

Кто-то советовал полиции не приближаться к преступнику, так как он в совершенстве владеет искусством "унаги". Кто-то утверждал, что Росс "на перерыве", имея ввиду лавстори с Рейчел.

Чуть позднее сотрудники полиции заявили, что тщательно изучили ситуацию и выяснили, что Швиммер в этот день был в Америке. Они выразили благодарность фанатам за участие и сожаления о случившемся недоразумении.



