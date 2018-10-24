Актера из сериала «Друзья» заподозрили в краже ящика пива
24 октября 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Камеры видеонаблюдения в одном из британских ресторанов сняли момент кражи ящика пива мужчиной, в котором некоторые люди узнали американского актера Дэвида Швиммера из сериала "Друзья".
Правоохранители из британского Блэкпула объявили в розыск человека, невероятно похожего на Росса из популярного некогда ситкома. Фанаты взорвались комментариями под постом полицейских.
Поклонники сериала засыпали Facebook цитатами из "Друзей" и шутками. Некоторые предположили, что на самом деле алкоголь украл не Росс, а Расс (двойник Росса Геллера в сериале).
Кто-то советовал полиции не приближаться к преступнику, так как он в совершенстве владеет искусством "унаги". Кто-то утверждал, что Росс "на перерыве", имея ввиду лавстори с Рейчел.
Чуть позднее сотрудники полиции заявили, что тщательно изучили ситуацию и выяснили, что Швиммер в этот день был в Америке. Они выразили благодарность фанатам за участие и сожаления о случившемся недоразумении.
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