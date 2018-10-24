Гоген Солнцев в печали, ему изменила 63-летняя супруга?

Последняя запись Гогена Солнцева в Instagram дает понять поклонникам и подписчикам, что отношения между ним и его не так давно преображенной женой совершенно разладились.

Старое фото с супругой Екатериной Гоген Солнцев сопроводил лирическим стихотворением, в котором размышляет о о любви, верности и семейных ценностях. "Душою где то там, а головой не взято. Оставить бы все то, что... ещё немного свято!", — написал Гоген Солнцев, сопроводив стих грустными хэштегами #неверность #неверю #когданенавистьразрываетначасти и тому подобное.

Подписчики по-разному комментируют эту запись. Одни поддерживают Гогена, просят не переживать. Другие подшучивают над тем, что он делает ночью с пожилой женщиной. В общем, большинство считают, что их брак был не больше, чем пиар-ход.