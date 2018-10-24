Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров намекнул на то, что действительно женился в четвертый раз. Артист опубликовал в сети снимок, на котором он выглядит невероятно счастливым рядом с девушкой.

Фотографию, на которой Сергей нежно обнимает блондинку в нарядном платье, он подписал новым стихотворением, в котором есть такие строки: "Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк".

Напомним, Шнуров развелся со своей третьей супругой Матильдой в августе текущего года. Они прожили в браке восемь лет. После этого в СМИ появились данные о том, что музыкант планирует в скором времени жениться на светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.