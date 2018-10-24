СМИ утверждают, что Светлана Лобода госпитализирована

В СМИ появилась информация о том, что певица Светлана Лобода была госпитализирована в Москве. Якобы известная артистка внезапно почувствовала себя плохо и пожаловалась на сильную боль в животе.

Источник утверждает, что в настоящий момент медики проводят все необходимые исследования и пытаются выяснить, что именно случилось со Светланой. Как уточняет портал teleprogramma.pro, пока точный диагноз Лободы неизвестен. Сама знаменитость никак не прокомментировала эти данные.

Поклонники очень переживают за здоровье артистки и желают ей скорейшего выздоровления. На ее страничке в соцсети появляются комментарии, в которых можно увидеть слова поддержки.