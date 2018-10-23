Видео, как Бузова и Бородина зажигательно пляшут на армянской вечеринке

Армянский миллионер в честь дня рождения жены устроил пышную вечеринку в Ереване. На праздник были приглашены звезды "Дома-2". Ксения Бородина и Ольга Бузова даже выступили с танцем для гостей.

Сообщается, что на вечеринке у одного из богатейших людей Армении Бориса Авакяна собрались многие звезды Армении, среди них участники "Евровидения", популярные армянские дизайнеры. Ведущим вечера был Георгий Иващенко.