Только в России в 40 лет уже старуха, Яна Рудковская о дискриминации по возрасту

Яна Рудковская рассказала о возрастной дискриминации в России. Ей подвергаются практически все женщин, но особенно это заметно на примере звезд и публичных личностей.

Она призвала своих подписчиков-женщин к солидарности, заявив, что нужно разрушить стереотипы, а не нападать друг на друга. Таким образом она решила поддержать свою подругу певицу Валерию, чьи откровенные фото вызвали волну обсуждения в Интернете. «Дискриминация по возрасту - исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою Валерию. Как ещё доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека», - написал Иосиф Пригожин.









Яна Рудковская отметила, что восхищается внешним видом своей подруги и подчеркнула, что хорошо выглядеть после сорока — это тяжелый труд. И тем более не приятно, когда недоброжелатели пытаются «наступить на больную мозоль». «В нашем современном мире социальных сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами, в основном женщин, пишущих про мой возраст, в контексте, что я ношу мини, фотографируюсь в купальнике. Я не знаю другой такой страны, где бы женщину в 43 начали хейтить за ее возраст, устанавливать форматы и рамки! Товарищи, вы же уже не в «совке» живете. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бэкхем старше меня на два года, Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что? Дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех вас, молодые и красивые девушки! Лера для меня пример как красивая женщина может выглядеть в 50! Это большой труд, учитывая сколько у нее выступлений и перелетов в год. Хорошо выглядеть в 20-30 лет — это совсем несложно! После 40 это большой каждодневный труд», — цитирует Рудковскую издание "СПИД-Инфо".

В каждом возрасте есть свои преимущества. У зрелости это - семья, дети, достижения в работе, жизненный опыт, мудрость, материальное благосостояние. Это пришло далеко не сразу и надо уметь это ценить, напомнила Яна. Многие подписчики согласились, поскольку не раз сталкивались с осуждением окружающих. «Вот мне тоже 40, и что теперь сдохнуть? Наоборот хочется жить еще больше и заниматься спортом каждый день и одеться и шикарно выглядеть», «Да, это российская боль...осуждать людей за то, что им не принадлежит - за возраст. «Ой, тебе уже не 20-ть», - написали подписчицы в комментариях.

Но были и те, кто в откровенных снимках Валерии вовсе не увидел повода для гордости. «Иосиф забыл порекомендовать косметолога, ботокс, филлеры и мастера-ретуши в фотошопе», «Просто не все девушки в 30 могут ввалить в красоту столько бабла, сколько вы в Валерию. А так – да, выглядит безусловно здорово», «Иосиф! Людям трусы вашей жены не интересны. Тем более на теле, которое обработали фотошопом. Нас интересует, когда будут хиты?! Или время хитов осталось в молодости, а в старости – только фотки пооткровеннее?» - задают вопросы фолловеры.

А некоторые даже откровенно написали Рудковской, что осуждают ее вовсе не за возраст, а за желание пропиариться на всем и на всех, как сейчас она это делает за счет Валерии.