Ксения Собчак раскритиковала бальный наряд дочери Александра Малинина

Накануне в Москве прошел бал дебютанток, на котором присутствовали дочери российских знаменитостей. В мероприятии принимала участие дочь Александра Малинина, наряд которой раскритиковала Ксения Собчак.

Телеведущая и политик заявила, что "смакует" снимки с бала. По словам Ксении особенно ее внимание привлекли "законсервировавшийся на фестивале романса" артист Александр Малинин и его дочка Устинья, которая "воспевает крестьянок". Собчак задалась вопросом, почему девушка, поющая проникновенные песни о русской душе, наряжается диснеевской принцессой, передает "СтарХит".

Действительно, на дочери певца было очень красивое платье серо-голубого цвета и роскошная диадема.