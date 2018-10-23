В сети обсуждают наряды участниц бала дебютанток. Традиционный Бал дебютанток состоялся 22 октября в Колонном зале Дома союзов в Москве, - сообщает kp.ru. Толкалиной и Кончаловскому пришлось воссоединиться

В этом году на балу блистали прапраправнучка художника Валентина Серова 18-летняя Екатерина Золотарёва; 16-летняя Ясин Кристовская, дочь солиста группы Uma2Rman Владимира Кристовского; 18-летняя дочь лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева Анна Мазаева; 16-летняя дочь композитора Максима Дунаевского Полина, дочь одного из самых дорогих современных художников Владимира Дубосарского 20-летняя Таисия и 17-летняя Мария Кончаловская - дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, дочь министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 23-летняя Леонела; дочери знаменитых спортсменов 18-летние Василиса Карелина Майя Семак.

Ева Лепс - тоненькая, изящная, в нежном голубом платье с цветочками, светилась от счастья. Она мечтала попасть на бал и танцевать.

"У меня ужасно тяжелое платье, восемь килограммов! Оно полностью расшито бисером", - рассказала прапраправнучка художника Валентина Серова.

Телеведущая Юлия Барановская вышла в свет с детьми и на балу дебютанток Tatler встретила Яну Рудковскую с сыном Сашей, которого родители зовут Гном Гномычем.

Оказывается, на балу собираются даже маленькие дети. В сети раскритиковали наряд Яны Рудковской. Хейтеры считают, что платье не украсило супругу Евгения Плющенко. "Мадам Рудковская не дружит со вкусом извините меня", - написали в комментариях (пунктуация сохранена). А детки Яны и Юлии прекрасны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)22 Окт 2018 в 12:19 PDT

Певица Юлиана Караулова и продюсер спортивного телеканала Тина Канделаки выбрали черные платья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)22 Окт 2018 в 11:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)22 Окт 2018 в 11:32 PDT

Но эти дамы - не участницы бала. Дочь Григория Лепса сопровождали на балу папа и мама Анна.