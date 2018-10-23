Поклонники подозревают, что 52-летняя Холли Берри снова беременна
23 октября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники 52-летней американской актрисы Холли Берри подозревают, что она ждет третьего ребенка. На подобные мысли фанатов навел снимок, который знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсети.
На черно-белой фотографии Холли запечатлена лежащей на кровати. Можно увидеть, что актриса положила руку на заметно округлившийся живот, передает teleprogramma.pro.
Подписчики Берри гадают, может ли их любимая артистка быть в положении. Дело в том, что про личную жизнь звезды известно очень мало.
Напомним, у Холли Берри есть дочь Нала от союза с моделью Габриэлем Обри, а также сын Масео, отцом которого является французский актер Оливье Мартинез.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес