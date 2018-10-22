Хабенский рассказал, как снимался «Собибор»
22 октября 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Военная драма «Собибор» Константина Хабенского выдвинута на премию «Оскар». Фильм, который рассказывает о нацистском «лагере смерти» на территории Польши - режиссерский дебют популярного актера.
Так, Хабенский рассказал, почему выбрал эту тему и как снимался фильм, сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.
"Нет, у меня была одна задача: чтобы мне самому этот фильм был интересен. Было много всяких неприятных вопросов в начале, например, поймет ли вас молодежь. Потом мне присылали в социальных сетях отзывы, вот это сарафанное радио, которое покатилось по соцсетям. И я понял, что абсолютно прав. Достаточное количество молодых людей эта история не оставила равнодушными", - отметил Хабенский.
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