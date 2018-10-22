Она готова была выбросить сына из окна, Кержаков о зависимости своей жены

Милана Тюльпанова долго рассказывала о своем муже – «деспоте и тиране». Футболист Александр Кержаков по словам девушки, и руку на нее поднимал, и сына забрал и не дает видеться и все ради денег ее погибшего отца- сенатора Тюльпанова. Теперь пришла очередь Кержакова навести ответный удар, тем более, что уже завтра, 23 октября первое судебное заседание по делу о разводе и опеки над сыном звездной семейки. А значит любые средства хороши, лишь бы уложить соперника, точнее бывшую супругу, на обе лопатки.

«Милана говорила неправду, не объяснив, почему ребенок живет со мной и где она пропадала последние четыре месяца… Но назвала меня на всю страну вором. Понятно, что это игра на публику. Ребенок для неё в этой ситуации оказался предметом шантажа», – цитирует спортсмена издание «СПИД-Инфо».

Кержаков рассказал о пристрастии своей жены к алкоголю и шарикам с веселящим газом, он уверен, что девушка просто не может считаться настоящей матерью, тем более что после реабилитации она, по словам спортсмена, приезжала к сыну всего два раза. «Когда ребенок жил у нее, а она под наркотическим опьянением при своих знакомых говорила: «Я сейчас выкину сына из окна. Посмотрим, как Саша отреагирует!» И сама хотела из окна выброситься», – перетрясал грязное белье Кержаков.

Футболист и о доказательствах позаботился – запись звонков и видео оказались в суде. Под предлогом необходимости «отстоять свою честь» футболист не пожалел чести всей семейки Тюльпановых. Досталось и матери Миланы – Наталье. Спортсмен рассказал, что однажды Милана с мамой и бывшей гражданской женой футболиста приехали к нему в полтретьего ночи и пытались забрать сына. «Потом приехала полиция… Мать Миланы ходила пьяная с телефоном, кричала, что позвонит своим высокопоставленным знакомым», – заявил Кержаков.

Честно говоря, Кержакову можно только посочувствовать. Когда обиженные им дамы, бывшая гражданская жена вместе с пока еще нынешней, действуют заодно -это уже чревато серьезными последствиями!