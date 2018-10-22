Певица Натали высказалась о смерти 31-летнего солиста группы «Нэнси»

Певица Натали написала соболезнования родителям солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко, который скоропостижно умер в возрасте 31 года Российско-украинский музыкальный коллектив был создан отцом Сергея Анатолием Бондаренко в 1992 году. Он с женой Еленой начинал петь в группе. Умер солист группы "Нэнси"

Их сын Сергей стал солистом «Нэнси» 11 лет назад, в 2007 году. Натали (Наталья Рудина) опубликовала фото Сергея Бондаренко и трогательно написала: «Серёженька Бондаренко! Сын Анатолия Бондаренко (группа Нэнси) и Лены Бондаренко. Светлая память!!! Такой хороший! Добрый! Скромный! Талантливый! Очень неожиданно...Ничего не знаем о причинах.., и родителей сейчас невозможно беспокоить... , просто, молча соболезнуем..., обнимаем».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Рудина(певица Натали????) (@natali_star74)22 Окт 2018 в 12:22 PDT

Убитая горем мама певца Елена Бондаренко рассказала только, что сын ушел из жизни скоропостижно. Близкие Сергея рассказали, что причиной его смерти стала стремительно развившаяся болезнь. 18 октября о смерти сына сообщил Анатолий Бондаренко.