Певица Натали высказалась о смерти 31-летнего солиста группы «Нэнси»
22 октября 2018, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Натали написала соболезнования родителям солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко, который скоропостижно умер в возрасте 31 года Российско-украинский музыкальный коллектив был создан отцом Сергея Анатолием Бондаренко в 1992 году. Он с женой Еленой начинал петь в группе.
Их сын Сергей стал солистом «Нэнси» 11 лет назад, в 2007 году. Натали (Наталья Рудина) опубликовала фото Сергея Бондаренко и трогательно написала: «Серёженька Бондаренко! Сын Анатолия Бондаренко (группа Нэнси) и Лены Бондаренко. Светлая память!!! Такой хороший! Добрый! Скромный! Талантливый! Очень неожиданно...Ничего не знаем о причинах.., и родителей сейчас невозможно беспокоить... , просто, молча соболезнуем..., обнимаем».
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Убитая горем мама певца Елена Бондаренко рассказала только, что сын ушел из жизни скоропостижно. Близкие Сергея рассказали, что причиной его смерти стала стремительно развившаяся болезнь. 18 октября о смерти сына сообщил Анатолий Бондаренко.
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