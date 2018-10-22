Дробыш заявил, что Пугачева сейчас является лишь "единицей шоу-бизнеса"
22 октября 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский продюсер Виктор Дробыш высказался о роли певицы Аллы Пугачевой на современной эстраде. По мнению мужчины, артистка в настоящий момент является лишь "единицей шоу-бизнеса".
Продюсер подчеркнул, что для него Пугачева является великой певицей, но добавил, что речь идет о той Алле Борисовне, которая исполняла хиты "Арлекино" и "Приезжай хоть на денек". По словам Виктора Дробыша, с начала 2000-х артистка не является тем человеком, о котором он говорит.
Кроме того, он считает, что Алла Пугачева не пользуется своим влиянием для проявления гражданской позиции и инициативы, не учит людей и не направляет их, передает "Собеседник".
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