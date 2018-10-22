Известный российский продюсер Виктор Дробыш высказался о роли певицы Аллы Пугачевой на современной эстраде. По мнению мужчины, артистка в настоящий момент является лишь "единицей шоу-бизнеса".

Продюсер подчеркнул, что для него Пугачева является великой певицей, но добавил, что речь идет о той Алле Борисовне, которая исполняла хиты "Арлекино" и "Приезжай хоть на денек". По словам Виктора Дробыша, с начала 2000-х артистка не является тем человеком, о котором он говорит.

Кроме того, он считает, что Алла Пугачева не пользуется своим влиянием для проявления гражданской позиции и инициативы, не учит людей и не направляет их, передает "Собеседник".