Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о путешествии с любимым человеком в Стамбул. Фигуристка опубликовала фотографии из Турции со своим мужем Дмитрием Песковым. Навка вспомнила цитату известного писателя Эрнеста Хэмингуэя: "Путешествуй только с теми, кого любишь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)21 Окт 2018 в 4:14 PDT

По признанию Татьяны, она влюбилась в Стамбул с первого взгляда.

"Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда... Потрясающая красота!", - делится впечатлением супруга Пескова, который свою карьеру начинал в российской дипмиссии в Турции.Возможно, отметили день рождения главы семейства.

Путешествовали супруги Навка - Песков с компанией любимых друзей. Татьяна показала фотографию с супругами Валентиной и Мариной Юдашкиными, актрисой Аликой Смеховой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)21 Окт 2018 в 8:36 PDT

Фото из Стамбула опубликовала и Марина Юдашкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)20 Окт 2018 в 6:42 PDT

Недавно знаменитому модельеру Валентнину Юдашкину исполнилось 55 лет. Семейство "сбежало" на юбилейный ужин в Санкт-Петербург.