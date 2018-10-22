Татьяна Навка рассказала о путешествии с любимым человеком в Стамбул
22 октября 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о путешествии с любимым человеком в Стамбул. Фигуристка опубликовала фотографии из Турции со своим мужем Дмитрием Песковым. Навка вспомнила цитату известного писателя Эрнеста Хэмингуэя: "Путешествуй только с теми, кого любишь".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По признанию Татьяны, она влюбилась в Стамбул с первого взгляда.
"Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда... Потрясающая красота!", - делится впечатлением супруга Пескова, который свою карьеру начинал в российской дипмиссии в Турции.Возможно, отметили день рождения главы семейства.
Путешествовали супруги Навка - Песков с компанией любимых друзей. Татьяна показала фотографию с супругами Валентиной и Мариной Юдашкиными, актрисой Аликой Смеховой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото из Стамбула опубликовала и Марина Юдашкина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно знаменитому модельеру Валентнину Юдашкину исполнилось 55 лет. Семейство "сбежало" на юбилейный ужин в Санкт-Петербург.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес