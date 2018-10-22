Гузеева впервые после смерти матери обратилась к поклонникам

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева чуть больше недели назад пережила огромное горе – ушла из жизни ее мать Альбина Андреевна. Впервые с момента смерти мамы знаменитость обратилась к поклонникам.

Согласно некоторым данным, день назад Гузеева опубликовала снимок из родного города Оренбурга, а сегодня на своей страничке в социальной сети поблагодарила всех, кто ее поддержал в тяжелый момент. Кроме того, она пожелала счастья тем, кто пытался ее "ужалить и в этом личном горе", передает "7 Дней".

Через некоторое время Лариса удалила этот пост, а также снимки своей мамы, которые она выкладывала недавно. Очевидно, актриса не хочет, чтобы недобрые люди смотрели на фотографии ее любимой родственницы.