Смелый наряд певицы Юлии Ковальчук вызвал споры среди ее поклонников

Новый наряд певицы Юлии Ковальчук для выхода в свет вызвал споры среди ее поклонников. Многим костюм артистки показался чрезмерно откровенным и не слишком подходящим для посещения мероприятия.

Ковальчук решила надеть бордовый комбинезон с короткими шортами и кружевными элементами. Наряд Юлия дополнила высокими сапогами на массивной подошве, передает teleprogramma.pro.

Мнения подписчиков разделились. Некоторые похвалили молодую мать за смелость и желание демонстрировать стройную фигуру после родов. Другим же показалось, что ее костюм похож на пеньюар и подходит исключительно для проведения времени в домашней обстановке.