Смелый наряд певицы Юлии Ковальчук вызвал споры среди ее поклонников
22 октября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Новый наряд певицы Юлии Ковальчук для выхода в свет вызвал споры среди ее поклонников. Многим костюм артистки показался чрезмерно откровенным и не слишком подходящим для посещения мероприятия.
Ковальчук решила надеть бордовый комбинезон с короткими шортами и кружевными элементами. Наряд Юлия дополнила высокими сапогами на массивной подошве, передает teleprogramma.pro.
Мнения подписчиков разделились. Некоторые похвалили молодую мать за смелость и желание демонстрировать стройную фигуру после родов. Другим же показалось, что ее костюм похож на пеньюар и подходит исключительно для проведения времени в домашней обстановке.
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