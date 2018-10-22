Петросян похвалился успехом на гастролях в уральских городах

Юморист Евгений Петросян, развод которого с супругой Еленой Степаненко обсуждают активно в соцсетях, гастролирует сейчас на Урале. 73-летний Петросян похвалился, как его принимают уральские поклонники.

Петросян попросил о помощи: "Всякая нечесть старается поживиться"

В минувшую субботу артист дал по два концерта в Снежинске Челябинской области и в Красноуфимске на Среднем Урале, а в воскресенье, 21 октября, выступил в Кировграде, - сообщает ura.ru.

Впечатлениями от публики Петросян поделился в Instagram: "Репертуар меняется, публика меняется, концертные залы, неизменным остаётся только одно - радостный смех в зале, аплодисменты и даже, извините, восторженные возгласы". "Мы рады видеть и слышать Вас", "Вы приносите радость людям. Спасибо".

Но творчество Петросяна вызывает противоречия. "В глубинке? А в Питере его просто и нет.... Не едет он в Питер, наверное, не востребован", "Только в деревнях он и может собирать " полный анщлаг " . Стыдно ....", - пишут в комментариях.

Билет на концерт юмориста стоит от 800 до 1200 рублей, но билеты раскупили в кассах мгновенно. Говорят, из-за активных слухов о разводе юмориств гонорары как Петросяна, так и Степаненко выросли.