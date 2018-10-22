Ирина Понаровская в очередной раз кардинально сменила имидж
22 октября 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Ирина Понаровская в очередной раз кардинально сменила имидж. Артистка продемонстрировала свой новый снимок, на котором многие поклонники даже не сразу ее узнали.
Фотография, о которой идет речь, была сделана на дне рождения концертного директора Понаровской. Певица повеселилась в компании других звезд и даже исполнила свою песню.
Как сообщает teleprogramma.pro, 65-летняя Ирина поработала над своим внешним видом и стала выглядеть на двадцать лет моложе. Она превратилась в платиновую блондинку и сделала стильную стрижку. Кроме того, Понаровская начала носить ультрамодные наряды – для последнего мероприятия она выбрала черное платье, черный пиджак и огромное количество бус.
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