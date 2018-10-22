Известная российская певица Ирина Понаровская в очередной раз кардинально сменила имидж. Артистка продемонстрировала свой новый снимок, на котором многие поклонники даже не сразу ее узнали.

Фотография, о которой идет речь, была сделана на дне рождения концертного директора Понаровской. Певица повеселилась в компании других звезд и даже исполнила свою песню.

Как сообщает teleprogramma.pro, 65-летняя Ирина поработала над своим внешним видом и стала выглядеть на двадцать лет моложе. Она превратилась в платиновую блондинку и сделала стильную стрижку. Кроме того, Понаровская начала носить ультрамодные наряды – для последнего мероприятия она выбрала черное платье, черный пиджак и огромное количество бус.