Бард из Омска обвинил Газманова в плагиате
21 октября 2018, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Омский бизнесмен и бард Александр Шаханин обвинил заслуженного артиста РФ Олега Газманова в плагиате его песни и клипа. Мужчина уверяет, что написал композицию «Бессмертный полк» на стихи своего отца.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В начале 2017 омич записал на слова песню и снял клип. «Я написал эту песню под впечатлением от могучего народного движения «Бессмертный полк»», - рассказывал ранее Газманов.
В настоящее время Шаханин готовит иск в суд.
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