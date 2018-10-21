Бард из Омска обвинил Газманова в плагиате

Омский бизнесмен и бард Александр Шаханин обвинил заслуженного артиста РФ Олега Газманова в плагиате его песни и клипа. Мужчина уверяет, что написал композицию «Бессмертный полк» на стихи своего отца.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. В начале 2017 омич записал на слова песню и снял клип. «Я написал эту песню под впечатлением от могучего народного движения «Бессмертный полк»», - рассказывал ранее Газманов.

В настоящее время Шаханин готовит иск в суд.