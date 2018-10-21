Как две капли: Риз Уизерспун вышла в свет с дочерью
21 октября 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудская актриса Риз Уизерспун посетила гала-вечер танцевального проекта L.A. Dance Project в галерее современного искусства в Лос-Анджелесе. На мероприятии звезду сопровождала дочь.
Гости звездной вечеринки не могли не отметить, что родственницы похожи как две капли воды. К тому же, мать и дочь выбрали платья схожего кроя, чем еще больше подчеркнули свое удивительное сходство.
Ава (отцом которой является Райан Филлипп) в свои 19 лет все больше напоминает своих знаменитых родителей. Она часто выходит с Риз в свет, при этом девушки больше похожи на сестер, чем на маму с дочкой.
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