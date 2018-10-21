Как две капли: Риз Уизерспун вышла в свет с дочерью

Голливудская актриса Риз Уизерспун посетила гала-вечер танцевального проекта L.A. Dance Project в галерее современного искусства в Лос-Анджелесе. На мероприятии звезду сопровождала дочь.

Гости звездной вечеринки не могли не отметить, что родственницы похожи как две капли воды. К тому же, мать и дочь выбрали платья схожего кроя, чем еще больше подчеркнули свое удивительное сходство.

Ава (отцом которой является Райан Филлипп) в свои 19 лет все больше напоминает своих знаменитых родителей. Она часто выходит с Риз в свет, при этом девушки больше похожи на сестер, чем на маму с дочкой.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ava Phillippe (@avaphillippe)2 Ноя 2017 в 10:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ava Phillippe (@avaphillippe)17 Окт 2017 в 7:03 PDT