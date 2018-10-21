Анита Цой попала в больницу, выступления отменены
21 октября 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Анита Цой экстренно госпитализирована. Об этом певица рассказала в своем инстаграме. По информации СМИ, певице диагностировали холецистит. Концерты в четырех городах переносятся.
Концертный представитель Аниты Цой Дмитрий Бушуев рассказал РЕН-ТВ, что Аните придется перенести операцию, концерты Цой в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани состоятся, но позже.
В ближайшее время певицу доставят в Москву.
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