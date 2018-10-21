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"Три волосинки": Волочкова лишилась изрядной доли шевелюры

21 октября 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

"Три волосинки": Волочкова лишилась изрядной доли шевелюры
фотобанк АН

Балерина Анастасия Волочкова недавно поделилась с подписчиками последними новостями из своей звездной жизни. По собственному признанию дивы, на ее голове остались "три волосины".

Артистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, в котором рассказала, что после множественных наращиваний ее волосы сильно истончились и ослабли.

В связи с этим балерина вынуждена была обратиться за помощью к специалистам. Теперь ей предстоят программы быстрого восстановления волос. А еще у Анастасии новые цвет и стрижка.

Кто-то из поклонников дивы отмечает, что перемены Анастасии к лицу. Другие, напротив, всерьез обеспокоены таким состоянием головы их любимицы и призывают артистку срочно заняться этой проблемой "изнутри".

Как всегда, нашлись и те, кто не преминул отметить, что о волосах надо было думать раньше, а не "совершать глупости в погоне за модным образом": "Поздно спохватилась".

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Окт 2018 в 12:45 PDT

 

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