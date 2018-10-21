Стройная Любовь Успенская поразила поклонников: она ест по два мороженых на ночь
21 октября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Любовь Успенская поразила своих поклонников сообщением о том, что ест по два мороженых на ночь. В настоящий момент артистка находится в столице Армении Ереване.
Любовь опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одном из ресторанов города. В руке Успенская держит вазочку с мороженым. Певица призналась, что этот десерт ей очень понравился, поэтому она не смогла отказать себе в удовольствии и съела сразу две порции.
Подписчики были удивлены, узнав, что артистка, чьей фигуре можно только позавидовать, позволяет себе такие лакомства в вечернее время. Многие считают, что у Любови хороший метаболизм, а другие полагают, что женщина просто очень редко делает себе поблажки.
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