Стройная Любовь Успенская поразила поклонников: она ест по два мороженых на ночь

Известная российская певица Любовь Успенская поразила своих поклонников сообщением о том, что ест по два мороженых на ночь. В настоящий момент артистка находится в столице Армении Ереване.

Любовь опубликовала снимок, на котором она запечатлена в одном из ресторанов города. В руке Успенская держит вазочку с мороженым. Певица призналась, что этот десерт ей очень понравился, поэтому она не смогла отказать себе в удовольствии и съела сразу две порции.

Подписчики были удивлены, узнав, что артистка, чьей фигуре можно только позавидовать, позволяет себе такие лакомства в вечернее время. Многие считают, что у Любови хороший метаболизм, а другие полагают, что женщина просто очень редко делает себе поблажки.